Состоялась международная научная конференция на тему «Эпос Жангара и жангароведение», посвященная ученому Загдсурэну Удвалу

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 105-летия со дня рождения ЗАГДСУРЭН Удвала, выдающегося ученого устного народного творчества, исследователя монгольского эпоса, народных песен и традиционных рукописей, Институт языка и литературы Монгольской академии наук совместно с Национальным советом по языковой политике и Национальным музеем Монголии организовали Международную научную конференцию на тему «Эпос Жангар и жангароведение».

Международная научная конференция прошла в Национальном музее Монголии, собрав более 40 ученых из Монголии, Китая, России, Южной Кореи и Узбекистана для обсуждения вклада Загдсурэна Удвала в изучение «Жангара» и самой области. Одним из главных достижений Загдсурэна стало опровержение представлений исследователей о том, что «Эпос о Жангаре» относится только к калмыкам Поволжья, путем личного сбора доказательств его связи с родиной — Монголией. Он не только специализировался в своих исследованиях на «Эпосе о Жангаре», но и продемонстрировал, как эпос распространялся через устную и письменную традицию в Монголии, а также заложил основу для расширения исследований «Жангара».

Алимаа Аюушжав

Алимаа Аюушжав, заведующая отделом устной словесности Института языкознания Монгольской академии наук, отметила, что Загдсурэн Удвал, хотя и не пользуется популярностью, является исследователем, внесшим ценный вклад в исследований «Жангара».

«Исследования в области эпического искусства становятся все более активными в мире, и пионерами исследований в этой области являются известные монгольские ученые Ренчин Бямба и Дамдинсурэн Цэнд. Помимо этих людей, есть много непопулярных исследователей, которые внесли свой вклад в эти исследования. Но есть люди, внесшие ценный вклад в изучение эпоса, но малоизвестные. Одним из примеров этого является человек по имени Загдсурэн Удвал из аймака Булган. Работая в Монгольской академии наук, этот человек досконально изучил эпос «Жангар». Поэтому по случаю 105-летия Загдсурэна Удвала организуется научная конференция по жангароведению. В то время г-н Загдсурэн подвергся политическим репрессиям. Он не смог даже защитить свое ученое звание и был исключен из Монгольской народно-революционной партии. Однако исследования «Жангара», проведенные этим человеком, получили высокую оценку международных ученых. Он оставил две серии книг с высоким качеством и высоким уровнем исследований», — сказала Алимаа Аюушжав.

Изучение «Жангара» началось в конце XIX — начале XX века, когда немецкие и русские ученые впервые представили миру «Эпос о Жангаре», обнаружив его у калмыцкого народа в Поволжье. Дальнейшие исследования установили его распространенность среди ойратов в Синьцзяне, Китай. Монгольские исследователи позже продемонстрировали, что «Жангар» является героическим эпосом монгольской этнической группы. На Международной академической конференции ученые подчеркнули необходимость дальнейшего расширения исследований «Жангара», документирования различных форм «Эпоса о Жангаре», все еще сохранившихся среди народа, и составления оригинальных текстов.

Монгольская академия наук собрала многочисленные устные версии «Жангара» из Монголии, опубликовав их в двух изданиях. В 1963 году ученый Дугэрсурэн перевел 13 глав «Эпоса о Жангаре» с калмыцкого языка, а в 2000 году его потомки расширили перевод до 26 глав.

Основу для составления полного, избранного издания глав Жангара заложил уважаемый ученый и писатель Дамдинсурэн Цэнд. Ринчен Бямба, известный монголовед, поручил своему ученику Галсану Тангаду составить и подготовить избранное издание, которое было опубликовано в 2006 году под названием «Монгольский Жангар» — монументальный труд, предложенный народу Монголии.

«Эпос Жангара», составленный в поэтической форме, воплощает элементы политики, религии, монгольского образа жизни и истории, выступая сокровищем монгольского культурного наследия. За последние три года учителя в аймаке Говь-Алтай ввели уроки «Жангара» для 1300 учеников и провели две национальные научные конференции и мероприятия по чтению «Жангара».

29 января 2019 года Президент Монголии издал Указ № 13 под названием «О популяризации монгольского героического эпоса» в целях почитания и популяризации этого культурного достояния и героического эпоса, передаваемого из поколения в поколение как источник гордости монгольского народа.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения