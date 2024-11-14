Юха Йормакка: Число монгольских студентов, обучающихся в Финляндии, увеличивается с каждым годом

Юха Йормакка (Juha Jormakka)

CentralAsia (MNG) -

Дипломы университетов Финляндии высоко ценятся международными компаниями и открывают перед выпускниками университетов широкие перспективы успешного трудоустройства в странах Евросоюза.

Юха Йормакка (Juha Jormakka), менеджер по приему иностранных студентов в Университете прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK), говорит, что число монгольских студентов, обучающихся в Финляндии, растет с каждым годом.

По его словам, в настоящее время более 20 монгольских студентов учатся и живут в Финляндии со своими семьями.

Образование в Финляндии предоставляется гражданам государства и иностранцам с 9 месяцев, процесс осуществляется в 5 этапов, последний из которых — получение специальности. Финский диплом высоко ценится в Европе. Иностранные студенты могут получить бесплатное образование на государственном или шведском языке, за обучение на факультетах, где занятия проводятся на английском, необходимо платить. Талантливым абитуриентам государство предлагает различные стипендии, гранты и учебу по обмену.

Учеба в Финляндии дает возможность оформить ВНЖ и после выпуска получить высокооплачиваемую работу в местной компании. По прошествии 4 лет иммигрант имеет право оформить ПМЖ, а в последствии — гражданство страны.

Финский диплом высоко ценится в Европе. Иностранные студенты могут получить бесплатное образование на государственном или шведском языке, за обучение на факультетах, где занятия проводятся на английском, необходимо платить. Талантливым абитуриентам государство предлагает различные стипендии, гранты и учебу по обмену.

Для семей иностранных студентов в Финляндии существуют государственные и частные детские сады, куда можно отдать ребенка с 9 месяцев, однако большинство детей начинают посещать дошкольное учреждение с 2 лет. Стоимость посещения детского сада зависит от доходов семьи, количества детей и наличия льгот, составляет от 27 EUR до 288 EUR ежемесячно. В дошкольном учреждении дети не изучают никаких предметов, внимание направлено на их социализацию, воспитание и комплексное развитие. Посещение детского сада необязательно.

источник: MiddleAsianNews

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