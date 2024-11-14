Проект закона о государственных предприятиях и местных компаниях будет доработан

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров Монголии 13 ноября 2024 года министр Монголии и глава Секретариата Кабмина Учрал Ням-Осор представил текущую ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются государственные предприятия, а также меры, которые необходимо реализовать для повышения эффективности их деятельности.

Учрал Ням-Осор

«Государственные компании, где бонусы директоров являются расходами, будут ликвидированы, а некоторые из них будут объединены. Эти компании будут переданы на аутсорсинг частному сектору», — пообещал Учрал. Теперь нам остается только ждать и смотреть, сдержит ли министр свое обещание.

Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В настоящее время в Монголии действуют более 100 компаний и заводов с государственным и местным участием. За исключением пяти, они практически убыточны и ежегодно получают дотации из бюджета.

Министру Учралу было поручено доработать проект закона о государственных предприятиях и местных компаниях и представить его на обсуждение на заседании Кабинета министров.

Постановлением премьер-министра Монголии № 44 от 2024 года была создана рабочая группа под руководством министра Учрала Ням-Осора для разработки проекта поправок к Закону о государственном и местном имуществе, а также проекта первоначального Закона о государственных предприятиях и местных компаниях.

В настоящее время рабочая группа работает над нормативными актами, касающимися деятельности государственных предприятий.

В частности, Рабочая группа сосредоточена на улучшении финансовой дисциплины, усилении контроля и подотчетности, обеспечении прозрачности и открытости, развитии корпоративного управления, уточнении основ и критериев создания государственных предприятий, а также на отражении положений, направленных на решение проблем Закона в рамках политики, направленной на расширение пространства для предпринимательской деятельности частного сектора.

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