Монголия импортировала товары и сырье на сумму $9579,8 млн

// Виталий Сова

CentralAsia (MNG) - За первые десять месяцев 2024 года Монголия импортировала товаров и сырья на сумму 9579,8 млн долларов США, что на 2020,2 млн долларов США (26,7 процента) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Доли импортируемых товаров следующие:

Нефтепродукты — 18,6 процента;

Автомобили — 9,5 процента;

Грузовые автомобили — 6,4 процента;

Бульдозеры, автогрейдеры, дорожные грейдеры, уплотнители, механические лопаты, экскаваторы, дорожные катки — 2,6 процента;

Прочие товары — 62,9 процента, по данным Главного таможенного управления Монголии.

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