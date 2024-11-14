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Приближается зимний конный фестиваль Монголии

CentralAsia (MNG) -  Зимний конный фестиваль Монголии пройдет в десятый раз в городе Чингисхан аймака Хэнтий, Монголия, с 21 по 24 ноября 2024 года. Цель фестиваля — стимулировать зимний туризм, увеличить поток туристов в Монголию, сохранить кочевую традицию выпаса лошадей и продвигать навыки и таланты скотоводов.

Зимний конный фестиваль, организованный под монгольским национальным брендом «Go Mongolia», стремится развивать зимний туризм в соответствии с международными стандартами, сокращать сезонность в туризме и демонстрировать монгольскую культуру и традиции. Основные моменты фестиваля включают в себя конкурсы верховой езды, детский парад верхом на лошадях, конкурс песен на конную тематику, скачки на короткие дистанции, шоу монгольских таежных собак и конкурс на лучшую пару верховой езды.

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