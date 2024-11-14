Трамп и Байден встретились в Белом доме

CentralAsia (CA) - Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме. Это была первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента. Она продолжалась два часа, сообщает Sky News.

В публикации говорится, что встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

Уходящий и избранный президенты встретились в Овальном кабинете. Во время встречи Байден сказал, что намерен мирно передать власть следующему президенту, а Трамп заявил, что этот процесс пройдет «настолько гладко, насколько это возможно».

«Господин избранный президент и бывший президент, Дональд, поздравляю! Мы хотим обеспечить гладкую передачу власти и сделаем все возможное, чтобы у вас было все необходимое, — сказал Байден Трампу. — Сегодня мы сможем обсудить некоторые из этих вопросов. Добро пожаловать — и с возвращением!»

«Политика — суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он приятен, и я это очень ценю», — сказал Трамп, после чего оба политика пожали руки.

В целом Белый дом заявил, что встреча была «содержательной», сообщает Sky News.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Будущий президент. Кандидат от демократов Камала Харрис получила 226 голосов. Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года.