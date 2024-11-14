Свыше тысячи погибших тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря погибло более тысячи тюленей. Их туши находят последние три недели, сообщает телеканал КТК.

Поначалу погибших тюленей находили в Тупкараганском районе. Сейчас туши собирают также в Каракиянском районе, единичные случаи есть и в Актау. К настоящему моменту документально зафиксирована гибель 1034 особей. Точная причина произошедшего пока не установлена. В рыбинспекции отмечают, что некоторые животные найдены запутавшимися в браконьерских сетях, но считать сети основной причиной такого мора нельзя.

Между тем, как сообщил ТАСС директор «Института гидробиологии и экологии» Миргалий Баймуканов, такое количество погибших тюленей специалисты зафиксировали впервые.

«Возможно, выброс погибших животных не прекратится, он сопряжен с западными ветрами, которые дуют на наше побережье, и мы должны ожидать еще выброса», — добавил он. Собеседник агентства также затруднился назвать причину гибели тюленей, отметив, что для этого «необходимо вовлечение большого количества сторон». «Это могут быть выбросы каких-то загрязнений, природные катаклизмы в виде сейсмической активности, то есть геологи должны сказать свое слово. Должны сказать свое слово вирусологи, которые выяснят, есть ли у животных вирусы, которые могли повлечь гибель», — сказал Баймуканов.

По его словам, гибель каждой особи представляет большой ущерб для популяции. «По нашим сведениям, очень мало тюленей, которые доживают до возраста 30-50 лет. Погибают средневозрастные особи, которые могли бы играть роль в воспроизводстве популяции. Если тюлени погибают в таком возрасте, это невосполнимая потеря», — заключил Баймуканов.

Каспийский тюлень занесен в Красную книгу Казахстана. По оценкам ученых, к настоящему моменту в акватории казахстанского сектора Каспийского моря обитает свыше 240 тыс. особей. Массовый падеж этих животных происходит почти каждый год. В качестве возможных причин эксперты называют судоходство, загрязнение моря, присутствие микропластика и рыболовных сетей, в которых тюлени путаются и получают ранения.

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