Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о партнерстве в сфере «зеленой» энергетики

CentralAsia (UZ) - В Баку в рамках конференции ООН по изменению климата (COP29) было подписано трехстороннее Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи «зеленой» энергии между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Соглашение предусматривает сотрудничество в следующих ключевых областях:

укрепление взаимодействия в энергетическом секторе с акцентом на чистые и возобновляемые источники энергии;

передача и поставки электроэнергии из экологически чистых источников в Европу и другие регионы;

разработка проектов по производству и транспортировке экологически чистого водорода и аммиака;

развитие энергетической инфраструктуры, включая изучение возможности подключения к Черноморской подводной линии электропередачи.

Стороны намерены совместно работать над сокращением выбросов парниковых газов в соответствии с целями Парижского соглашения. Особое внимание будет уделяться «зеленым» инвестициям в мощности по производству возобновляемой энергии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии подписания, подчеркнул экологическую значимость проекта, отметив, что возобновляемая энергия — это вклад в будущее и проявление ответственности перед грядущими поколениями.

Мирзиёев, в частности, заявил, что к 2030 году Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников до 40% и создать системы хранения энергии мощностью 4,2 ГВт. Ожидается, что реализация проекта даст значительный экономический эффект, создаст новые рабочие места и будет способствовать повышению уровня жизни населения стран-участниц.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что соглашение открывает новые возможности для интеграции энергетических систем трех государств, а также для создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки.

«Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве «зеленого моста», соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности», – отметил Токаев. Он добавил, что Казахстан договорился с иностранными партнерами по реализации «зеленых» проектов общей мощностью 43 ГВт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень.

«Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития «зеленой» энергии. Мы знаем о больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане», – сказал Алиев.

Его помощник, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X (бывший Twitter), что «проект [представленный в соглашении] также будет связан с энергетическим кабелем по дну Черного моря. Формируется новый зеленый энергетический коридор».