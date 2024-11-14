Трамп решил назначить Талси Габбард директором Национальной разведки США

Дональд Трамп, Талси Габбард

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Талси Габбард на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа по передаче власти, передает Reuters.

В заявлении сказано, что бывшая конгрессвумен, подполковник Талси Габбард пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий.

«Я знаю, что Талси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Талси заставит нас всех гордиться ею!» — заявил Трамп.

Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года, выполняла задачи в полевом медицинском подразделении американской армии в Ираке с 2004 по 2005 год. В 2020-м она перешла в армейский резерв, еще через год получила звание подполковника. В прошлом Тулси Габбард была политическим обозревателем на телеканале Fox News и состояла в Демократической партии. Но в 2022 году покинула ее ряды и в августе 2024-го поддержала Трампа на выборах.

Агентство Associated Press отметило, что Тулси Габбард не работала непосредственно в разведывательном сообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей — по внутренней безопасности и по вооруженным силам.

В последние дни Дональд Трамп выбирает кандидатов на должности в своей будущей администрации. Трамп сообщил, что намерен назначить сенатора от Флориды Марко Рубио государственным секретарем, конгрессмена Мэтта Гетца — главой Минюста и генеральным прокурором. Ранее Трамп решил назначить эксперта телеканала Fox Пита Хегсета главой Пентагона, конгрессмена Майка Уолтца — советником по нацбезопасности, а бизнесмена Илона Маска — главой Департамента эффективности правительства США.