Полицейский получил условный срок за пытки алматинца во время январских беспорядков

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CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил полицейского к 2,5 годам ограничения свободы за пытки задержанного во время январских событий, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Приговор был вынесен по статье 146 Уголовного кодекса РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки), максимальная санкция которой предусматривает 12 лет лишения свободы. Дело расследовали спецпрокуроры Алматы. Им удалось доказать, что 8 января 2022 года виновный сотрудник полиции применил пытки к задержанному в управлении полиции Алмалинского района, причинив ему «физические страдания».

Полицейский признал вину и заключил процессуальное соглашение. Помимо ограничения свободы его лишили специального звания и права работать на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил трех бывших полицейских, пытавших задержанных во время январских событий в Талдыкоргане, к срокам от четырех до шести лет. В феврале 2023 года суд Талдыкоргана дал от трех до четырех лет колонии пятерым полицейским, также проходившими по делу о применении пыток.

В конце того же года суд Турксибского района Алматы вынес приговор 11 сотрудникам Комитета национальной безопасности (КНБ) по аналогичной статье. Потерпевшими по данному делу проходили свыше 50 человек, задержанных во время беспорядков. Среди них был Ербол Отепбаев, погибший в результате пыток.

В первых числах января 2022 года в Казахстане на фоне двукратного повышения цен на газ начались протесты, переросшие в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев тогда заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. В официальном списке погибших в результате беспорядков значатся фамилии 238 человек.

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