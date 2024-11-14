Турция разорвала все отношения с Израилем, - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция разорвала все отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», — рассказал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению отношений не будет предпринято.

Глава государства добавил, что Турция будет стоять на стороне Палестины до конца.

Турция с самого начала палестино-израильского конфликта осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Страна не раз призывала прекратить огонь. В начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем.