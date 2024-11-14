Турция разорвала все отношения с Израилем, - Эрдоган

- Азия и мир, политика
- 11:41, 14 ноября 2024
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- Обновлено: 11:42, 14 ноября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Турция разорвала все отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.
«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», — рассказал глава государства.
Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению отношений не будет предпринято.
Глава государства добавил, что Турция будет стоять на стороне Палестины до конца.
Турция с самого начала палестино-израильского конфликта осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Страна не раз призывала прекратить огонь. В начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем.