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В Алматы из-за непогоды произошло 52 ДТП
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с 8 вечера среды до 6 утра четверга произошло 52 ДТП, сообщает Kazinform.

«В период с 20:00 часов до 06:00 утра в Центр оперативного управления поступили 52 вызова о дорожно-транспортных происшествиях, 18 из них с пострадавшими», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции города Тимур Ногайбаев.

По его словам, в связи с ухудшением погоды увеличилось количество патрулей в Алматы: на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности направлены 611 полицейских на 262 патрульных автомобилях.

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