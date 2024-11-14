Прокуратура потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы

Марин Ле Пен

CentralAsia (CA) - Прокуратура Парижа потребовала лишить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права избираться в органы власти в течение пяти лет, сообщает BFMTV 13 ноября.

Также прокуратура просит приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы, из них два условно, а также назначить ей штраф в размере 300 тысяч евро.

Прокуратура запросила такое наказание для Ле Пен по уголовному делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Помимо Ле Пен по делу проходят более 20 представителей «Национального объединения». Прокуратура запросила для них наказание в виде лишения свободы.

Также прокуратура запросила для партии «Национальное объединение» штраф в размере двух миллионов евро, пишет Le Parisien.

Как отмечает BFMTV, если суд вынесет обвинительный приговор, Марин Ле Пен не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборы, даже если подаст жалобу на решение.

Марин Ле Пен, комментируя требования прокуратуры, заявила, что обвинение пытается разрушить партию и «лишить французский народ возможности голосовать за тех, за кого он хочет».

Суд в Париже с конца сентября рассматривает уголовное дело в отношении Марин Ле Пен и сотрудников «Национального объединения», обвиняя их в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте, чтобы похитить деньги в пользу партии.

Марин Ле Пен ранее заявила, что собирается баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.