Минпросвещения Казахстана обеспокоено появлением квадроберов

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CentralAsia (KZ) - Минпросвещения Казахстана обеспокоено появлением нового явления под названием квадробинг, следует из ответов ведомств «Курсиву».

«Это явление вызывает обеспокоенность из-за его потенциальных негативных последствий для здоровья, безопасности и психоэмоционального состояния детей», — сообщили в Минпросвещения.

Ведомство считает важным продолжать заниматься воспитанием детей. Для этого в школах проводят «мероприятия», где занимаются формированием критического мышления и учат противостоять негативному влиянию со стороны окружающей среды.

Кроме того, с прошлого года в школах работают «Центры педагогической поддержки родителей», где специалисты дают рекомендации взрослым по «предотвращению негативных влияний» на детей.

В Минздраве же еще не определились, как относиться к квадробингу, поскольку еще нет исследований о его влиянии на психику детей.

«На данный момент в медицинской литературе феномен квадробинга не имеет широкого использования, это достаточно новая социальная концепция, которую только предстоит изучить. Официальных исследований в Республике Казахстан по этой теме не проводилось, пока нет достаточных исследований, подтверждающих положительное или отрицательное влияние квадробинга на психику детей», – говорится в ответе Минздрава.

Ведомство считает, что явление «достаточно сложное и комплексное» и назвало его плюсы и минусы.

Если оно предполагает физическую активность, то в целом это положительно влияет на психику детей, так как физические упражнения снижают тревожность, депрессию и улучшают настроение.

Но если квадробинг включает в себя элементы соревнования, экстремальные нагрузки или социальное давление, то у детей может снизиться самооценка или проблемы с принятием своего тела.

Квадробинг не опасен для психики, только если ребенок не зацикливается на нем, подчеркнули в министерстве. Если же ребенок зациклился, то, возможно, для него это «некий способ ухода от реальности в мир фантазий», где нет стресса и эмоциональных потрясений, говорится в сообщении.

Квадробика — это неофициальный вид спорта, который представляет собой аэробику на четвереньках, однако современные квадроберы, помимо прочего, переодеваются в разных животных и копируют их повадки.

В Минкультуры Казахстана заявили, что следят за трендом на квадробику среди подростков и считают, что это временное явление. В ведомстве добавили, что главное — обеспечивать безопасность юных квадроберов.

Тем временем явление беспокоит депутатов. Мажилисмен Даулет Мукаев сообщил, что в Казахстане работают над законопроектом о запрете квадроберов.

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