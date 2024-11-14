Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в сенате

Джон Тьюн

CentralAsia (CA) - Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн выиграл на выборах главы республиканцев в сенате (верхняя палата Конгресса США). Во втором раунде голосования он набрал 29 голосов из 53, сообщило Associated Press.

Помимо Тьюна на пост баллотировались сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Флориды Рик Скотт. Скотт выбыл в первом раунде голосования, после чего сенатор из Южной Дакоты обогнал своего оппонента во втором раунде.

Тьюн пообещал тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему выполнить предвыборные обещания. «Эта республиканская команда едина вокруг повестки дня президента Трампа, и наша работа начинается сегодня»,— заявил он.

Джон Тьюн является сенатором от Южной Дакоты с 2005 года. Он занимает должность партийного организатора Республиканской партии. В прошлом политик был председателем комитета по торговле сената.

Члены Республиканской партии получили большинство в сенате по итогам голосования: они получают 52 места при 51 необходимом для большинства. Согласно порталу Decision Desk HQ, в Палате представителей также лидируют республиканцы, получив не менее 218 мест из 435.