Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в сенате

- Азия и мир, политика
- 15:34, 14 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн выиграл на выборах главы республиканцев в сенате (верхняя палата Конгресса США). Во втором раунде голосования он набрал 29 голосов из 53, сообщило Associated Press.
Помимо Тьюна на пост баллотировались сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Флориды Рик Скотт. Скотт выбыл в первом раунде голосования, после чего сенатор из Южной Дакоты обогнал своего оппонента во втором раунде.
Тьюн пообещал тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему выполнить предвыборные обещания. «Эта республиканская команда едина вокруг повестки дня президента Трампа, и наша работа начинается сегодня»,— заявил он.
Джон Тьюн является сенатором от Южной Дакоты с 2005 года. Он занимает должность партийного организатора Республиканской партии. В прошлом политик был председателем комитета по торговле сената.
Члены Республиканской партии получили большинство в сенате по итогам голосования: они получают 52 места при 51 необходимом для большинства. Согласно порталу Decision Desk HQ, в Палате представителей также лидируют республиканцы, получив не менее 218 мест из 435.