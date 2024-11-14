«Это не зоопарк», — казахстанский депутат объяснил, почему КУИС не показывает фото Бишимбаева в колонии

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший заместитель министра внутренних дел Казахстана, депутат Марат Кожаев прокомментировал резонанс вокруг темы нахождения Куандыка Бишимбаева в месте отбывания наказания.

Ранее в СМИ появилась информация о побеге бывшего чиновника из колонии. В комитете уголовно-исполнительной системы заверили, что эти сведения не соответствуют действительности. По факту распространения ложной информации уже возбудили уголовное дело. При этом в комитете не уточняли, в какой именно колонии отбывает наказание Бишимбаев.

Позже адвокат осуждённого Ерлан Газымжанов сообщил, что Бишимбаев находится в учреждении максимальной безопасности в Степногорске.

Журналисты поинтересовались у сенатора, почему КУИС изначально не мог раскрыть сведения о местонахождении экс-министра. Например, предоставить фотографии.

«Это всё связано с охраной прав граждан. Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет права. Если он не желает, чтобы его демонстрировали, то, конечно, заставить его это сделать невозможно. Это не зоопарк. Надо доверять официальным лицам», – заявил Кожаев.

13 мая столичный суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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