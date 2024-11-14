В Купянске бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол, - Deep State

CentralAsia (CA) - Военный паблик Deep State публикует карту российского проникновения в Купянск Харьковской области.

Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.

Вчера телеграм-канал показал кадры боев в городской черте Купянска. Две колонны российской техники выдвинулись от посёлка Лимана Первого по направлении Купянска и сумели войти в город, где высадился вражеский десант, рассредоточась по домам в районе Сватовской улицы.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке Купянск не упоминает. Позавчера войска РФ продвинулись к югу от левобережной части города - в Колесниковке.