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В Купянске бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол, - Deep State

CentralAsia (CA) -  Военный паблик Deep State публикует карту российского проникновения в Купянск Харьковской области.

Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.

Вчера телеграм-канал показал кадры боев в городской черте Купянска. Две колонны российской техники выдвинулись от посёлка Лимана Первого по направлении Купянска и сумели войти в город, где высадился вражеский десант, рассредоточась по домам в районе Сватовской улицы.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке Купянск не упоминает. Позавчера войска РФ продвинулись к югу от левобережной части города - в Колесниковке.

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