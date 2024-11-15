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Монголия занимает 45-е место в глобальном индексе миролюбия

CentralAsia (MNG) -  

Институт экономики и мира (The Institute for Economics & Peace (IEP)) ежегодно публикует глобальный индекс миролюбия. На этот раз им охвачены 163 стран.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры, a уровень безопасности проживания оценивается по 23 индикаторам.

Монголия заняла 45 строчку в мировом рейтинге Глобального индекса миролюбия между Мадагаскаром и Южной Кореей, соседы: Россия — 157, Китай — 88. А также Казахстан — 59 и Кыргызстан — 77.

Стоит отметить, что в 2024 году Кыргызстан продемонстрировал заметный прогресс в Глобальном индексе миролюбия, заняв 77-е место. За год страна поднялась на 24 позиции: в прошлом году республика находилась на 101-м месте.

По итогам 2024 года наиболее безопасными странами признаны:

  1. Исландия

  2. Ирландия

  3. Австрия

  4. Новая Зеландия

  5. Сингапур

  6. Швейцария

  7. Португалия

  8. Дания

  9. Словения

  10. Малайзия

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики. Показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Рассчитан по методике организации The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist).

источник: MiddleAsianNews

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