Выпущена памятная монета «Морской флот Хубилай хана»

CentralAsia (MNG) -

По заказу Национального центра культурного наследия изготовлена и выпущена в продажу памятная монета «Морской флот Хубилай хана».

Эта монета была выпущена в честь 750-летия исторического события, связанного с военным кораблём Монгольской империи, который входил в состав морского флота Хубилай хана. Корабль был найден в морских глубинах близ острова Такасима, в районе японского города Мацуура. Монета выпущена с целью популяризации культурного наследия и ознакомления широкой общественностью с этим знаменательным событием.

Как сообщает МонголБанк (ЦБ Монголии), памятная монета была представлена широкой публике на Международном симпозиуме по истории «750 лет со дня вторжения Хубилай хана в Японию», который был организован в университете Кюсю в японском городе Фукуока.

Памятная монета изготовлена из меди, покрытой золотом, весит 50 грамм и имеет диаметр 38,61 мм.

Изображения и элементы на монете «Морской флот Хубилай хана» основаны на результатах 30-летних исследований японских учёных. Для создания монеты были получены официальные разрешения от администрации города Мацуура, музея, Университета Нара, Университета Кокугакуин, а также проведена совместная работа с Почётным консульством Монголии в Фукуоке.

источник: MiddleAsianNews

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