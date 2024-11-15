Премьер-министр Монголии стремится укрепить важнейшие экономические связи с Китаем

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Китай, похоже, продвигаются вперед в реализации долгожданных трансграничных инфраструктурных и совместных энергетических проектов, одновременно наращивая технологическое сотрудничество.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел официальную встречу с премьером Китайской Народной Республики Ли Цяном 5 ноября 2024 года в ходе своего рабочего визита для участия в 7-й Китайской международной импортной выставке в Шанхае, Китай.

Главы правительств двух стран обменялись мнениями по широкому кругу вопросов расширения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах и достигли важнейших договоренностей. Стороны отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, 30 лет Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве и 10 лет Всеобъемлющему стратегическому партнерству, и выразили удовлетворение успешным развитием Всеобъемлющего стратегического партнерства Монголии и Китая во всех сферах.

Премьеры договорились тесно сотрудничать для координации стратегий развития, увеличения объема двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США в ближайшем будущем, диверсификации торговли, соединения приграничных портов, укрепления правовой основы двусторонних отношений и сотрудничества, активизации проектов и программ, которые будут реализованы с использованием китайских грантов, сотрудничества в деле сокращения транспортных заторов в столице Монголии и расширения сотрудничества в таких областях, как окружающая среда, здравоохранение, образование, наука, инновации, возобновляемые источники энергии, зеленая и электронная экономика.

Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве по ряду крупных проектов в энергетическом, промышленном и горнодобывающем секторах в рамках реализации 14 мегапроектов и 14 системных реформ, которые совместное правительство Монголии намерено осуществить в ближайшие четыре года. Правительство Монголии намерено перенять богатый опыт Китая в реализации этих проектов и осуществлении перехода, реализации совместных проектов и программ, привлечении средств и подготовке кадров в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

В ходе рабочего визита премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в Китай стороны подписали следующие восемь документов о сотрудничестве:

Кредитное соглашение по проекту ГЭС «Эрдэнэбурэн»; Кредитное соглашение по проекту улучшения доступа, качества и контроля в телекоммуникационном секторе; Обмен письмами о взаимопонимании по реализации проекта строительства спортивного комплекса имени президентов; Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в секторе зеленого развития между Министерством экономики и развития Монголии и Министерством коммерции Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством по стандартам и метрологии Монголии и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области конкуренции между Агентством по антимонопольному регулированию Монголии и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики; Протокол между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о ветеринарных и санитарных требованиях к экспорту белков и жиров для кормов для животных из Монголии в Китайскую Народную Республику; Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве трансграничного железнодорожного моста между портами Гашуунсухайт—Ганцмод.

В результате подписанных документов проект строительства ГЭС «Эрдэнэбурэн» и проект строительства трансграничного железнодорожного моста между портами Гашуунсухайт—Ганцмод, которые были заморожены на протяжении многих лет и включены в число 14 мегапроектов, определенных для реализации правительством Монголии, получивших разрешение на реализацию. Всего в рамках генерального кредитного соглашения на сумму 1 млрд. долл. США, предоставленного Правительством Китайской Народной Республики, планируется профинансировать 11 проектов, одним из которых является строительство ГЭС «Эрдэнэбурэн». Заключение межправительственного кредитного соглашения разрешает финансирование проекта на сумму 253 млн. долл. США.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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