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Ким Чен Ын провел испытания ударных беспилотников

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями возможностей различных моделей БПЛА и распорядился наладить массовое производство беспилотников. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Беспилотные аппараты разработали в северокорейском Беспилотном авиационном технологическом объединении. ЦТАК указывает, что представленные БПЛА, среди которых «ударные беспилотники–смертники», выполнили полет по определенным разным тактическим маршрутам на суше и на море и «точно поразили мишень».

«Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере»,— заявил Ким Чен Ын.

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