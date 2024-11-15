В Иране начнут «лечить» женщин, отказывающихся от хиджаба

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CentralAsia (CA) - Власти Ирана объявили о планах открыть в Тегеране клинику для лечения женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба, сообщает Iran International.

«Этот центр будет создан для научного и психологического лечения снятия хиджаба, особенно для поколения подростков, молодых людей и женщин, стремящихся к социальной и исламской идентичности», — заявила глава департамента по делам женщин и семьи по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани, которая будет курировать учреждение.

Она заверила, что посещение клиники будет добровольным.

The Guardian отмечает, что сообщение об открытии таких клиник вышло вскоре после того, как в знак протеста против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба одна из студенток Тегеранского университета разделась на улице до нижнего белья. По информации местной прессы, ее сначала арестовали, а потом поместили в психиатрическую клинику.

Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду. Сейчас в парламенте страны рассматривается закон, ужесточающий правила ношения хиджаба — за единоразовое нарушение власти хотят ввести штраф в размере примерно $50, за повторное — штраф до $400.