Пашинян впервые за время премьерства сбрил бороду

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- 10:02, 15 ноября 2024
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- Обновлено: 10:08, 15 ноября 2024
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, видеозапись он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Привет, седая борода», — написал он.
На смонтированных кадрах показано, как премьер подходит к камере с полотенцем в руках и прикладывает его к лицу, а когда убирает — оказывается без бороды. В конце видео Пашинян подмигивает.
Свое решение он никак не объяснил. Как пишет News.am, Пашинян носил бороду с 2018 года — когда в Армении произошла смена власти.
В апреле 2018 года экс-президент страны Серж Саргсян, которого впоследствии избрали премьером, подал в отставку на фоне массовых акций протеста — демонстранты выступали против переизбрания его главой государства. Лидером протестов выступил Пашинян. В мае того же года он стал премьером.