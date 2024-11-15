Пашинян впервые за время премьерства сбрил бороду

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, видеозапись он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Привет, седая борода», — написал он.

На смонтированных кадрах показано, как премьер подходит к камере с полотенцем в руках и прикладывает его к лицу, а когда убирает — оказывается без бороды. В конце видео Пашинян подмигивает.

Свое решение он никак не объяснил. Как пишет News.am, Пашинян носил бороду с 2018 года — когда в Армении произошла смена власти.

В апреле 2018 года экс-президент страны Серж Саргсян, которого впоследствии избрали премьером, подал в отставку на фоне массовых акций протеста — демонстранты выступали против переизбрания его главой государства. Лидером протестов выступил Пашинян. В мае того же года он стал премьером.