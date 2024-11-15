TMK Energy стимулирует расширение добычи природного газа в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy Limited продвигает разработку крупнейшего месторождения природного газа в Монголии, подчеркивая свою приверженность расширению энергетических возможностей в регионе.

Усилия компании сосредоточены на проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантес XXXV («ГУП»), оценка ресурсов которого подготовлена Netherland, Sewell & Associates.

Проект «Гурвантэс XXXV» — это проект по разведке угольного газа (ГУП), охватывающий около 8400 км2 Южно-Гобийского бассейна в Монголии.

В пределах проектной территории многочисленные очень толстые (>50 м) высококачественные, битуминозные угольные пласты выходят на поверхность и простираются вдоль простирания восток-запад примерно на 150 км.

На территории проекта действуют шесть угледобывающих предприятий, имеется двадцать шесть участков под отводы на добычу угля и многочисленные лицензии на разведку угля, которые в совокупности определяют очень крупные угольные ресурсы.

Программа геологоразведочных работ компании на 2022 год состояла из семи разведочных скважин, пробуренных на пяти участках, которые находились примерно в 2,5 километрах друг от друга на протяжении ~10 километров.

Результаты этой кампании дали 1,2 триллиона кубических футов (TCF) условного ресурса (2C) газа, сертифицированного для проекта.

Независимая оценка была проведена компанией Netherland, Sewell and Associates («NSAI»), всемирно известной консалтинговой фирмой в сфере нефтяной промышленности, специализирующейся на оценке ресурсов, базирующейся в Техасе.

Условный ресурс намного превзошел ожидания компании до бурения и подтвердил масштаб и качество проекта Gurvantes XXXV. Это крупнейший условный ресурс ГУП (1C, 2C и 3C), зарегистрированный на сегодняшний день в Монголии в этой новой и потенциально значимой отрасли для страны.

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