Монгольский композитор стал лауреатом XI Международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени И.Дунаевского

CentralAsia (MNG) - Монгольский композитор Сугарцэрэн Шинэн стал лауреатом XI Международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Исаака Дунаевского.

Конкурс проводился международным вокальным центром «Сольвейг» при поддержке Союза композиторов Москвы, Национального центра поддержки правообладателей (НЦПП), Национального фонда культурных инноваций «Петр Великий» и Музыкального архива Бориса Тараканова.

Международный конкурс проводился в два этапа, стартовал летом 2024 года, а результаты были объявлены 9 ноября.

На последнем этапе в номинации «Камерные вокальные произведения» были отобраны произведения композиторов из России, Беларуси, США и Монголии. Первое место было присуждено оперной постановке «Эрдэнийн Гэгээтэй Хаалга» («Врата озаряемых сокровищницей») монгольского композитора Сугарцэрэна Шинэна. Постановка будет исполнена Байгалмаа Оюу-Эрдэнэ на Гала-концерте и церемонии награждения 16 ноября.

Сугарцэрэн окончил Их Монгольский институт по специальности оперное пение, затем Монгольскую государственную консерваторию по специальности композиция. С 2018 года работает директором архивного фонда Государственной филармонии Монголии и обучается в России по стипендии Правительства Российской Федерации.

В 2017 году Сугарцэрэн занял второе место на 30-м конкурсе лучших произведений «Морин Хуур», а в 2018 году стал лауреатом конкурса, организованного среди студентов-композиторов по инициативе Фонда Жанцаннорова Нацага.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения