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Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года

CentralAsia (CA) -  Старейший член японской императорской семьи — принцесса Юрико Микаса — скончалась в возрасте 101 года, сообщает NHK со ссылкой на Управление императорского дома Японии.

Юрико Микаса была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито — дедушки нынешнего монарха Нарухито.

Уточняется, что с марта принцесса Юрико находилась в тяжелом состоянии в одной из токийских клиник, где врачи выявили у нее признаки инсульта и аспирационную пневмонию.

Свой 101-й день рождения Юрико Микаса отпраздновала 4 июня. NHK обратил внимание, что смерть принцессы стала первой в императорской семье утратой с тех пор, как восемь лет назад скончался ее муж — принц Такахито. После смерти принцессы Юрико императорская семья насчитывает 16 человек.

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