Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и соцслужб США

Роберт Кеннеди-младший, Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Кеннеди-младший сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».

О том, что Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США, также писало Politico со ссылкой на источник. Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку политик годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.

Кеннеди-младшему 70 лет. Ранее он баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, однако позднее снялся с гонки и поддержал Трампа.