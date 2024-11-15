Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и соцслужб США

- Азия и мир, политика
- 10:57, 15 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, Кеннеди-младший сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».
О том, что Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США, также писало Politico со ссылкой на источник. Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку политик годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.
Кеннеди-младшему 70 лет. Ранее он баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, однако позднее снялся с гонки и поддержал Трампа.