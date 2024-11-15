Монголия изучит польскую модель прозрачного исполнения судебных решений

CentralAsia (MNG) - Золжаргал Жаргалсайхан, депутат парламента и председатель монголо-польской парламентской группы, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Монголии Кшиштофом Бойко, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

В начале встречи депутат Золжаргал подчеркнул, что одной из ключевых целей внешней политики Монголии является построение эффективных и взаимовыгодных связей с Польшей, которая разделяет ценности демократии, прав человека и свободы. Он также подчеркнул важность парламентского сотрудничества между двумя странами. Были созданы парламентские группы дружбы для содействия обмену опытом и сотрудничеству.

Золджаргал выразил удовлетворение тем, что посольство Польши вновь открылось в Улан-Баторе в 2023 году и теперь активно работает над укреплением отношений между людьми. Он выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в области кибербезопасности и изучении опыта Польши в обеспечении прозрачности при исполнении судебных решений.

Посол Бойко отметил, что отношения между двумя странами расширяются в культурной, экономической и политической сферах. Он подчеркнул, что товарооборот достиг 100 миллионов долларов США, а культурные обмены увеличиваются, например, предстоящие 14-е Дни польского кино и 4-й Международный конкурс пианистов в Улан-Баторе.

Посол Бойко также упомянул исторический государственный визит президента Польши Анджея Дуды в Монголию в 2023 году, который стал важной вехой в двусторонних отношениях. В Сейме Польши создана польско-монгольская парламентская группа, а в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина дипломатических отношений между двумя странами. Он выразил уверенность, что парламентские группы сыграют значительную роль в дальнейшем расширении сотрудничества в будущем.

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