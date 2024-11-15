Минфин прогнозирует, что ВВП на душу населения вырастет до $8 тыс. в 2025 году

CentralAsia (MNG) -

Валовой внутренний продукт Монголии на душу населения почти удвоится по сравнению с 2021 годом, до $8000 в 2025 году. Об этом сообщил министр финансов страны Жавхлан Болд на встрече с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, посвященной бюджетной политике.

«Показатели экспорта Монголии за период с 2022 по 2025 год достигнут 63,3 млрд долларов США, а ВВП на душу населения [почти] удвоится — с 4657 долларов США в 2021 году до 8000 долларов США в 2025 году. При этом Минфин прорабатывает три варианта сокращения бюджетных расходов в следующем году», — сообщил глава финансового ведомства.

В июле этого года Оюун-Эрдэнэ сообщил, что по итогам 2023 года экономика страны выросла на 6-7 процентов, а валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения впервые достиг 5875 долларов США. За прошедший период правительство страны своевременно и в полном объеме погасило долги по иностранным облигациям.

Премьер-министр напомнил, что в будущем следует уделить внимание принятию бездефицитного бюджета, в котором основные доходы по-прежнему формируются за счет добычи и экспорта полезных ископаемых, в первую очередь угля.

«В мире наблюдается тенденция отказа от использования угля и перехода к зеленой экономике. Поэтому мы должны обратить внимание и подготовиться к тому, что экспорт угля будет сокращаться», — отметил глава монгольского правительства.

ВВП (по ППС) на душу населения — макроэкономический индикатор, представляющий собой рыночную стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены во всех отраслях экономики на территории конкретной страны за год, делённую на количество жителей с учётом паритета покупательной способности.

Таким образом, данный показатель отражает уровень экономической активности и уровень жизни населения в отдельных странах, а также уровень экономического развития страны в целом, предоставляя информацию о том, сколько единиц валюты необходимо в каждой стране для того, чтобы купить одинаковый набор товаров и услуг.

Все значения выражаются в единой валюте для удобства сравнения — в долларе США. При этом пересчёты из национальных валют осуществляются не исходя из текущих рыночных обменных курсов, а на основе покупательной мощности. Это позволяет объективно сравнить уровень жизни внутри государств, минимизируя искажения, вызванные колебаниями валютного курса и различиями в уровне цен.

источник: MiddleAsianNews

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