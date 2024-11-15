Сможет ли Трамп заключить сделку с Путиным по Украине? - Chatham House

CentralAsia (CA) - Нервозность украинского руководства понятна. После переизбрания Дональда Трампа президент России Владимир Путин не терял времени, готовя почву для прямого обсуждения между США и Россией условий мира в Украине – хотя сообщения на выходных о том, что Трамп недавно говорил с Путиным по телефону, были быстро опровергнуты Кремлем.

Как пишет британский аналитический центр Chatham House, президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы предпринял решительные усилия, чтобы убедить Трампа, что за будущее Украины стоит бороться. Но нет никаких признаков того, что его послания привели к изменению взглядов.

Трамп, похоже, не испытывает симпатии к Украине и не проявляет интереса к этой стране — за исключением того, что он хочет помешать США взять на себя дальнейшие обязательства по ее обороне. (С февраля 2022 года США предоставили $175 млрд экономической и военной помощи Киеву, около 7% от общих выделенных расходов на оборону за тот период).

Трамп явно рассматривает Украину как возможность продемонстрировать свою силу американским избирателям. Если он сможет усадить Путина за стол переговоров и положить конец войне, которая, по его мнению, не имеет никакой цели для американского народа, это также подтвердит его заявление о том, что он может предотвратить Третью мировую войну.

Из Киева видно, что соотношение сил работает наоборот. Путин привлекает Трампа, который, как говорят, подверженный – в переговоры по решению вопроса, имеющего для него большое личное значение. Российский президент знает эти вопросы в интимных подробностях, тогда как у Зеленского есть веские основания опасаться, что Трамп может согласиться на условия, последствия которых он не до конца понимает.

Цели Путина

Путин не отступил от своих целей, заявленных в начале полномасштабного вторжения. Это демилитаризация Украины и замена Зеленского и его правительства руководством, принимающим диктат Москвы («денацификация»).

Главным приоритетом Путина на переговорах станет обеспечение нейтралитета Украины. Это потребует твердого обязательства, что Украина не присоединится к НАТО в обозримом будущем. Он также будет стремиться ограничить численность украинских вооруженных сил и не допустить размещения иностранных войск на украинской территории.

Путин также надеется укрепить контроль России над Крымским полуостровом, добившись признания аннексии им украинской территории. Вероятно, он потребует контроля над теми частями Донецкой и Луганской областей, которые еще не заняты российскими войсками, возможно, обменяв оккупированные территории в Херсоне и Запорожье на удерживаемые Украиной территории в Курской области России.

Наконец, Путин захочет смягчения санкций. Российская экономика сумела адаптироваться к санкциям США и снизить их влияние, но они являются существенным бременем для развития страны.

Потеря доступа к западным технологиям и оборудованию остановила несколько крупных промышленных продуктов. Если санкции останутся в силе, такие эффекты станут более выраженными.

Трамп может легко согласиться на эти условия. Но сделать это без доказательств ответной гибкости Путина — значит подвергнуть себя обвинениям в наивности и слабости как переговорщика.

Трамп мог бы легко отмахнуться от утверждений, что Путин его перехитрил. Но обвинение в том, что он был слабым переговорщиком, оскорбило бы его тщеславие и нанесло бы ущерб его имиджу в глазах китайских политиков, которые будут внимательно следить за ним.

Справедливо предположить, что Трамп захочет избежать такого восприятия, поскольку он упорно трудился, чтобы создать впечатление, что Китай , Иран и другие страны будут продолжать бояться его и во время его второго срока.

Поэтому Путину, возможно, придется предложить США достаточно большой стимул – результат, который позволит и Вашингтону, и Москве претендовать на выгодное соглашение. Неясно, что Путин мог бы предложить, что было бы ему по карману и соответствовало бы повестке дня Трампа «Америка прежде всего».

Украинские надежды

Незадолго до выборов Трамп говорил о необходимости «разъединить» Россию и Китай. Идея о том, что Путин может помочь Вашингтону, отвернувшись от Китая, фантастична.

Отношения между Пекином и Москвой гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но обе страны разделяют общую стратегическую цель — сократить глобальное влияние США и их союзников, и установили гораздо более глубокие отношения с тех пор, как Трамп покинул свой пост в 2020 году.

Также трудно увидеть новое предложение по контролю над вооружениями, исходящее от Москвы, которое заинтересовало бы Трампа. В Киеве надеются, что Трамп быстро поймет, что сделка, которую он хотел бы заключить, не будет реализована, поскольку лежащие в ее основе и связанные с ней вопросы, такие как российско-китайские отношения, сложнее, чем он себе представляет.

Единственное утешение для украинцев — то, что Кремль был разочарован Трампом во время его первого срока, поскольку, несмотря на его дружеские сигналы, никаких серьезных результатов достигнуто не было. Администрация Трампа поставляла противотанковое оружие в Украину и яростно выступала против строительства газопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию и Германию.

Кого слушает Трамп

Хотя подход Трампа к переговорам с Москвой, скорее всего, будет очень личным и своеобразным, подготовка переговоров будет во многом зависеть от тех, кого он назначит на ключевые должности. На данном этапе неясно, кто в новой администрации будет отвечать за координацию политики в отношении России и в какой степени они могут оспаривать мышление Трампа.

Во время предвыборной кампании в США избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс предположил, что для урегулирования путем переговоров потребуется нейтралитет Украины, заморозка линии фронта и создание сильно укрепленной демилитаризованной зоны. По его мнению, это сохранит независимость Украины и предотвратит дальнейшее российское вторжение, в то время как европейские страны, в частности Германия, должны будут заплатить за восстановление Украины.

Но рано или поздно предвыборные лозунги столкнутся с реальностью. Трамп, скорее всего, обнаружит, что Путин считает, что теперь он имеет преимущество в отношениях с США из-за своего ощущения, что Запад утратил свое господство в мировых делах.

Как показала речь российского президента на прошлой неделе, он считает, что история твердо на стороне России. Даже если Трамп примет условия Кремля и представит результат как свою личную победу, нет никакой уверенности в том, что Украина и некоторые из ее европейских союзников безоговорочно примут этот результат.

Недавние опросы общественного мнения в Украине показывают растущую поддержку переговоров с Россией о прекращении войны, но не мира любой ценой. Приемлемая для украинцев сделка потребует западных гарантий безопасности, которые не подлежат российскому вето.

Навязанное Украине невыгодное урегулирование может привести к продолжению войны, хотя и на гораздо более низком уровне интенсивности, при отсутствии военной поддержки США.