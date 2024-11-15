В Казахстане исследуют влияние единого часового пояса на граждан

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана направил заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение научного исследования по влиянию перевода времени на жителей республики. Об этом сообщил глава Миннауки Саясат Нурбек, передает Vласть.kz.

В скором времени данную тему вынесут на обсуждение высшей научно-технической комиссии, после одобрения будет объявлен конкурс, а после — начато исследование, отметил чиновник. Он не смог назвать необходимую для этого сумму, заверив, однако, что она «будет небольшая».

«Сумма, на самом деле, небольшая. Оно (исследование) будет проводиться консорциумом, не только одним институтом. Мы подключим свои лучшие институты, но нужна будет помощь профильных министерств здравоохранения», — заключил Нурбек.

Казахстан с 1 марта текущего года официально перешел на единое время. До этого в стране было два часовых пояса, из которых власти оставили только один — UTC+5, хотя бо́льшая часть территории находилась в соседней временной зоне. Объяснялось это заботой о населении, однако многие казахстанцы остались недовольны нововведением, утверждая, что теперь они вынуждены жить в темноте.

Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», которую министерство торговли и интеграции отклонило. 6 сентября группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) опубликовала обращение с критикой перехода на единый часовой пояс, назвав это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме.

10 сентября вице-премьер Тамара Дуйсенова заявила, что правительство еще раз изучит вопрос перевода времени, так как его подняли депутаты Мажилиса.

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