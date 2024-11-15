Шторм «Сара» приближается к Центральной Америке
- Азия и мир, общество
- 13:57, 15 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Тропический шторм «Сара» приближается к Центральной Америке, вызывая в регионе катастрофические наводнения, ливни и оползни.
По информации CNN, Национальный центр по наблюдению за ураганами рекомендовал жителям восточной части Мексиканского залива следить за штормом, чтобы узнать, сможет ли он достичь США.
При этом в центре полагают, что шторм может не пережить своего путешествия по Центральной Америке и полуострову Юкатан в Мексике.
«Сара», которая сформировалась 14 ноября днем стала третьим получившим имя штормом в этом месяце благодаря теплой воде, вызванной изменением климата.
По предварительным прогнозам, шторм может подойти так близко к Гондурасу, что в эти выходные он несколько раз ненадолго выйдет на сушу.
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