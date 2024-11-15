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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, землетрясение было зафиксировано 15 ноября в 11:59 по местному времени.

Эпицентр располагался в Тамдынском районе Навоийской области. Его глубина 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 427 километров в северо-западном направлении.

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