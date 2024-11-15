За 14 месяцев войны в Судане погибли более 61 тыс. человек, - Reuters

CentralAsia (CA) - В новом отчете исследователей из Великобритании и Судана говорится, что за первые 14 месяцев войны в Судане в Хартуме погибли более 61 тыс. человек, сообщает Reuters. Однако есть основания полагать, что число жертв может быть значительно больше.

По данным исследования Суданской исследовательской группы Лондонской школы гигиены и тропической медицины, насильственной смертью погибли около 26 тыс. человек, что превышает цифру, которую в настоящее время использует ООН.

Чаще всего основными причинами смерти в Судане становятся голод и болезни. По данным ООН, конфликт вынудил 11 млн человек покинуть свои дома и спровоцировал крупнейший в мире голод: почти 25 млн человек, а это половина населения Судана, нуждаются в помощи.

Предполагаемый уровень смертности от всех причин в Хартуме был на 50% выше, чем в среднем по стране до начала конфликта между армией и военизированными Силами быстрой поддержки в апреле 2023 года. Но подсчитать точное число погибших сложно, поскольку даже в мирное время многие смерти в Судане не регистрируются. По мере усиления боевых действий люди оказались отрезанными от мест, где регистрируются смерти, включая больницы, морги и кладбища. Постоянные перебои в работе интернет-услуг и телекоммуникаций привели к тому, что миллионы людей не смогли связаться с внешним миром.

Исследователи использовали данные как минимум из двух независимых источников. Они составили три списка погибших. Один из них был основан на общественном опросе через соцсети в период с ноября 2023 года по июнь 2024 года. Второй использовал общественных активистов и других «послов исследования», чтобы распространять опрос в частном порядке в своих сетях. А третий был составлен из некрологов, размещенных в социальных сетях.

«Наши результаты показывают, что случаи смерти в значительной степени остались незамеченными», - пишут исследователи.

В то же время у исследователей нет достаточных данных для оценки уровня смертности в других частях страны или определения того, сколько смертей в целом может быть связано с войной.

Министерство здравоохранения страны заявило, что число смертей, связанных с войной, составляет 5 565.

После переворота в октябре 2021 года Суданом управляет совет, состоящий из генералов, и в борьбе за власть в 2023 году разгорелся конфликт между армией, возглавляемой генералом и фактически президентом страны Абдель Фаттах аль-Бурханом, и военизированной группировкой под названием «Силы быстрой поддержки» (RSF), под руководством заместителя аль-Бурхана, генерала Мохамеда Хамдана Дагало. Они не смогли договориться о предлагаемом переходе к гражданскому управлению. RSF быстро захватили большую часть столицы и теперь распространились по крайней мере на половину страны, хотя военные восстановили контроль над некоторыми районами в Омдурмане и Бахри в последние месяцы.