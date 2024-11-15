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Сменились послы Казахстана в Мексике, Словакии и Алжире

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 ноября подписал указы о назначении новых послов в нескольких странах, сообщает пресс-служба президента.

Тимур Примбетов назначен послом Казахстана при Святом Престоле, послом Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству. При этом освобождён от должности посла РК в Мексике, этот пост занял Алмурат Турганбеков.

Жанна Сагинова стала послом Казахстана в Словакии. Другим указом президент освободил от этой должности Толежана Барлыбаева.

Ануарбек Ахметов назначен послом РК в Алжире. Кайрат Шариф, посол Казахстана в Египте, освобождён от должности посла в Алжире по совместительству.

Посол Казахстана в Швейцарии Кайрат Саржанов освобождён от должностей посла РК в Ватикане, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

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