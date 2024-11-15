В Казахстане запустили единый QR-код. Он позволит платить через любые терминалы

CentralAsia (KZ) - Нацбанк и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по повсеместному внедрению межбанковских QR-платежей, сообщается на сайте регулятора. На первом этапе к нему присоединились две кредитные организации: Freedom Bank и Bank RBK.

Запуск сервиса межбанковских QR-платежей должен унифицировать платежную QR-инфраструктуру. После того, как проект заработает полноценно, покупатели получат возможность расплачиваться по коду через терминал любого банка (даже если не являются его клиентами), а магазины смогут экономить на установке терминалов.

Банки, в свою очередь, смогут снизить расходы на обработку межбанковских операций. Нацбанк ожидает, что они расширят функционал платежных сервисов для клиентов. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.

В феврале глава Нацбанка Тимур Сулейменов анонсировал появление единого QR-кода до конца нынешнего года. При этом инициатива регулятора вызывала беспокойство участников платежного рынка по поводу персональных данных казахстанцев. Также некоторые банки указывали на существенные инвестиции в разработку платежных QR-технологий и заявляли, что не хотели бы делиться ими с конкурентами.

В середине сентября глава Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов называл в качестве ожидаемого срока запуска единого QR-кода первую половину 2025 года.

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