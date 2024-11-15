Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению «от снятия хиджаба»

CentralAsia (CA) - Вице-президент Ирана по делам женщин Захра Бехруз-Азар отвергла причастность правительства к открытию клиники для коррекции поведения женщин, отказывающихся носить хиджаб. Об этом сообщает иранское издание «Алеф».

«Этот вопрос никак не связан с правительством. Создание такой клиники не было утверждено кабинетом министров», — заявила Бехруз Азар.

Она подчеркнула, что ношение хиджаба — это вопрос воспитания, который должен решаться внутри семьи. «Мы, конечно, готовы помочь семьям убедить своих детей сделать правильный выбор, но мы никогда не обсуждали этот вопрос в таком ключе», — отметила чиновница.

По ее мнению, подобный подход «унижает ислам и принцип «повеления благого и предостережения от запретного» (иными словами — поощрения добродетели и предотвращения порока). Азар выразила надежду, что этот вопрос будет решаться «эффективным способом, уважающим достоинство женщин и соответствующим исламскому взгляду».

Ранее сообщалось о планах открыть в Тегеране специализированную клинику для «научного и психологического лечения» женщин, отказывающихся носить хиджаб. Создание такого учреждения анонсировала глава департамента по делам женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Талеби Дарестани. Как отмечает Iran International, офис Дарестани является частью иранского Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, которое подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.