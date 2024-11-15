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Путин и Алиев обсудили реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта
Ильхам Алиев, Владимир Путин в Бишкеке
Ильхам Алиев, Владимир Путин в Бишкеке

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении Кремля.

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