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Снег и метели ожидаются в выходные на западе и севере Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие трое суток, с 16 по 18 ноября, на западе, северо-западе и севере Казахстана под влиянием ложбины Северо-западного циклона, ожидаются осадки: на западе – дождь и снег, гололед, на северо-западе и севере – снег с метелью.

На остальной территории республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.

Также по республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-25 м/с.

Температура воздуха днем на западе +2+10 градусов, на северо-западе -5+5 градусов, на севере, востоке и в центре страны -5+2, а на юге и юго-востоке +5+15 градусов.

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