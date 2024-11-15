Власти российского Сахалина запретили мигрантам работать в 24 сферах

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CentralAsia (CA) - Власти Сахалинской области России запретили мигрантам работать в 24 сферах. Об этом сообщается на сайте правительства и губернатора региона Валерия Лимаренко.

Иностранные граждане не смогут работать в таких областях, как производство хлеба, розничная торговля пищевыми продуктами, работа ресторанов и доставка продуктов питания, дошкольное и начальное общее образование, работа охранных служб, пассажирские перевозки, легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем. Кроме того, мигранты не смогут трудиться в организациях по дневному уходу за детьми, дезинфекции зданий и промышленного оборудования, ремонту коммуникационного оборудования и др. Физлицам также запретят привлекать иностранцев к работам в сфере домашних хозяйств, включая производство товаров.

За несоблюдение ограничений юридическим лицам предусмотрен штраф до 1 млн руб. за каждого иностранного гражданина. Указ вступит в силу с 1 января 2025 года.

В 2024 году работу для иностранных граждан ограничили и в других регионах России. Среди них – Калининградская, Липецкая, Новосибирская, Курская, Омская, Иркутская и Воронежская области. По состоянию на конец прошлого года 10 регионов ввели запрет на трудоустройство мигрантов в отдельных отраслях. Он действует в Тульской, Челябинской, Магаданской, Калужской, Тюменской, Курганской и других областях.