Парламент Таджикистана принял закон о социальном предпринимательстве

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на законодательном уровне поддержат социальное предпринимательство. Соответствующий закон 13 ноября был принят депутатами Маджлиси намояндагон (нижней палаты) парламента Таджикистана, сообщает «Азия-Плюс».

Документ направлен на улучшение качества жизни граждан, оказание поддержки уязвимым слоям населения и решение социальных проблем путем формирования благоприятной экономической среды для развития социального предпринимательства в стране.

В частности, новый закон расширяет понимание социальной поддержки населения. Теперь она включает не только прямые денежные выплаты и материальную помощь от государства, но и создание условий для восстановления трудоспособности и экономической интеграции уязвимых групп. Такой подход призван частично компенсировать рост бюджетных расходов за счет увеличения налоговых поступлений от экономической деятельности этих групп, способствуя их финансовой стабильности и самодостаточности.

Принятие этого закона депутаты сочли «абсолютно своевременным», так как он «создает правовые предпосылки для преодоления социального дисбаланса на рынке труда, обеспечивает справедливое всеохватывающее отношение к осуществлению социально-экономических и других прав уязвимых групп населения и таким образом обеспечивает устойчивое улучшение их жизни и благосостояния».

Разработка законопроекта «О социальном предпринимательстве» началась весной текущего года. Отмечалось, что деятельность считается социальной, если разрабатываемые и финансируемые инициативы направлены непосредственно на решение имеющихся социальных проблем, а не на получение прибыли собственником.

Среди наиболее ярких примеров социального бизнеса, которые, очевидно, подпадут под действие нового закона, приводились социально ориентированные бизнес-проекты по созданию Центра обучения детей с ранним аутизмом при общественной организации «Ирода» и бизнес-проект кафе «Чатр» организации «Корвони Умед», которое создает условия для вовлечения в предпринимательскую деятельность женщин, пострадавших от домашнего насилия.

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