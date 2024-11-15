В Узбекистане в выходные станет теплее

CentralAsia (UZ) - В ближайшие дни температура воздуха в Узбекистане немного повысится.

По данным синоптиков Узгидромета, в пятницу, 15 ноября, дневные значения достигнут 8-11 градусов тепла, а в воскресенье, 17 ноября, воздух прогреется до 14-17 градусов.

Ночью температура будут оставаться на более низком уровне: 0-5 градусов тепла, местами в северных районах – 1-2 градусов мороза

Осадков в эти дни не предвидится, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер ожидается восточный, слабый или умеренный.

В Ташкенте температура воздуха ночью составит от 0 до 3 градусов тепла. Днем прогнозируется постепенное потепление: 15 ноября столбики термометров покажут от 8 до 15 градусов тепла, 16 ноября – 11-13 градусов тепла, а 17 ноября воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.