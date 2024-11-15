В Абхазии протестующие против соглашения с Россией прорвались к парламенту и протаранили ворота здания администрации президента

CentralAsia (CA) - В Абхазии продолжаются протесты на фоне рассмотрения вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие, которые выступают против подписания документа, сломали забор у парламента непризнанной республики в Сухуме и ворвались на его территорию.

ТАСС и «РИА Новости» передают, что митинге прозвучали звуки, похожие на выстрелы. У здания парламента также проходят столкновения с силовиками. Против сторонников оппозиции применили слезоточивый газ.

Абхазское информационное агентство «Апсны Пресс» передает, что глава МВД Роберт Киут, председатель службы Госбезопасности Темур Ахиба и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар вышли к протестующим для проведения переговоров. Уточняется, что они пообещали передать требования оппозиции президенту Аслану Бжании. ТАСС передает, что позже в переговоры вступили депутаты парламента и члены правительства.

После протестующие направились к администрации президента Абхазии, которая находится рядом со зданием парламента. Они также протаранили ворота при помощи грузовика. Постепенно митингующие окружили администрацию главы государства. Издание «Республика» пишет, что перед правительственным комплексом собрались несколько тысяч человек.

Ранее депутаты парламента Абхазии на неопределенный срок перенесли заседание, на котором должно быть рассмотрено соглашение с Россией. Лидер оппозиции республики Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют провести заседание и отклонить на нем ратификационный документ.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. В тот день были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые выступили против ратификации договора с Россией. Они утверждали, что закон позволит россиянам строить в республике апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов. На фоне их задержания протестующие перекрыли несколько мостов в Сухуме. Разблокировать их они согласились только на следующий день после переговоров с властями, которые решили отпустить задержанных оппозиционеров.