Исследование: Потепление океана угрожает океаническому планктону

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CentralAsia (CA) - Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, многие виды планктонных фораминифер могут к концу столетия столкнуться с беспрецедентными условиями окружающей среды, угрожающими их существованию.

Планктонные фораминиферы – это одноклеточные организмы, живущие в морской воде, многие из которых формируют раковину из карбоната кальция (CaCO3 ). Потепление климата может спровоцировать их вымирание в тропических регионах, поскольку изменится способность океана хранить углекислый газ (CO2), утверждают ученые. Повышение уровня CO2 и закисление океана снижают образование CaCO3.

Международная группа исследователей из Франции, Германии, Нидерландов, Японии и Испании проанализировала около 200 000 наборов данных с 1910 г., чтобы изучить реакцию планктонных фораминифер на изменение климата. Ученые обнаружили, что многие виды фораминифер мигрируют в сторону более прохладных вод со скоростью до 10 км в год. Данные также показали, что некоторые из этих организмов переместились глубже в океан, чтобы избежать повышения температуры поверхности. Несмотря на эти сдвиги, популяции фораминифер сократились на 25% за последние 80 лет. Тропические виды понесли самые большие потери, поскольку интенсивное потепление в этих регионах нарушает их репродуктивные циклы.

«Наши данные показывают, что планктонные фораминиферы, которые играют важнейшую роль в углеродном цикле океана, изо всех сил пытаются выжить в быстро меняющемся климате. Эти организмы подобны стражам, предупреждающим нас о разрушительных последствиях потепления и закисления для морских экосистем», – цитирует Phys.org ведущего автора исследования Соню Чаабан из Института химии Макса Планка (Германия).