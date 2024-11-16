У берегов Соломоновых Островов нашли самый большой в мире коралл. Его возраст составляет от 300 до 500 лет

CentralAsia (CA) - Во время экспедиции на Соломоновы Острова (государство располагается в Тихом Океане) ученые National Geographic обнаружили крупнейший в мире одиночный коралл. Исследователи сообщили, что коралл здоров и отличается яркими цветами. Они назвали организм «лучом надежды» в условиях увядания соседних рифов из-за изменения климата.

Команда морских биологов нашла коралл в провинции Макира-Улава. Сначала ученые приняли его за обломки корабля.

Коралл относится к виду Pavona clavus и имеет волнистую форму, которая повторяет поверхность океана. Его ширина составляет 34 м, что сопоставимо с размером пяти теннисных кортов. Диаметр коралла — 32 м, а высота — 5,5 м. По оценкам экспертов, возраст коралла составляет от 300 до 500 лет. Эксперты поясняют, что такие крупные кораллы обладают высоким потенциалом к размножению, что делает их важным элементом в восстановлении коралловых рифов, которые теряют свой цвет и разрушаются в условиях глобального потепления.

Обнаруженный коралл состоит из миллиарда коралловых полипов — маленьких морских организмов, образующих рифы. Организм предоставляет собой среду обитания для мелких рыб, скатов манта и других животных, которые приплывают сюда почиститься. По мнению специалистов, долговечности коралла способствует его расположение вдали от мест, где проходят штормы.

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Глава Министерства культуры и туризма Соломоновых Островов Деннис Марита выразил надежду, что обнаружение гигантского коралла привлечет туристов и ученых, однако предупредил о необходимости бережного отношения к экосистеме.

Премьер-министр Соломоновых Островов Джеремайя Манеле заявил, что здоровье коралловых рифов имеет решающее значение для страны. Специалисты предупреждают, что даже такие огромные кораллы уязвимы перед повышением температуры воды. Однако они надеются, что большой размер коралла поможет ему выжить и способствовать восстановлению рифа в случае обесцвечивания.

Ученые предупреждают, что повышение температуры уже оказывает негативное влияние на Большой барьерный риф. Если потепление продолжится, то его экосистема может исчезнуть в ближайшие 30 лет. Уже сейчас ученые замечают, что кораллы теряют свой яркий цвет. За 27 лет, с 1985 по 2012 год, природный объект потерял около 50% кораллов. По словам авторов исследования, даже если странам удастся остановить нагрев планеты на 1,5 °С к концу века, от 70 до 90% кораллов по всему миру все равно могут пострадать.