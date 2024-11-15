США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы исчерпать пакет помощи до прихода Трампа

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CentralAsia (CA) - США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

При этом в Белом доме предупредили, что поставка выделенной Украине военной помощи более чем на 7 миллиардов долларов до ухода Байдена в январе будет непростой задачей для Пентагона.

Украина получит часть выделенной Байденом военной помощи уже после прихода Дональда Трампа к власти из-за длительных сроков доставки, уточнил Белый дом.

На днях в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму на военную помощь Украине: около 7,1 миллиарда долларов, включая 4,3 миллиарда, одобренных Конгрессом в апреле, плюс 2,8 миллиарда, которые стали доступны после пересчетов.