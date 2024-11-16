Монгольские студенты завоевали бронзу на азиатских соревнованиях по программированию

CentralAsia (MNG) -

9-10 ноября в Ханчжоу прошел Азиатский конкурс по программированию «Asian Hangzhou Regional Contest 2024-2025». Об этом сообщила пресс служба Ханчжоуского педагогического университета.

49-й Международный студенческий конкурс по программированию Азиатского регионального конкурса (станция Ханчжоу) прошел 9-10 ноября в кампусе Ханчжоуского педагогического университета. Около 1200 участников из 251 учреждения и компании, включая Пекинский университет, Университет Цинхуа, Шанхайский университет Цзяотун, Гонконгский университет, Фуданьский университет, а также 391 участвующая команда из таких стран, как Монголия, соревновались на одной сцене школы.

В ходе соревнований три участника от каждой команды в течение пяти часов пишут программы для решения задач на одном компьютере. Победителем объявляется команда, которая правильно ответит на наибольшее количество вопросов за наименьшее время. После ожесточенной борьбы в итоге были разыграны 37 золотых, 74 серебряных и 111 бронзовых медалей, а также специальные награды за упорство и трудолюбие.

Команды NUM-L3 и NUM-BNTs Монголии завоевали на олимпиаде пару бронзовых медалей.

Этот конкурс организован совместно Ханчжоуским педагогическим университетом и Чжэцзянским университетом, а также Международным исследовательским центром городских исследований Ханчжоу и Чжэцзянским исследовательским центром городского управления.

источник: MiddleAsianNews

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