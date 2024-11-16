экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия совместно с Японией реализует проект высшего образования в области инженерных технологий

CentralAsia (MNG) -  В рамках проекта «Высшее инженерно-технологическое образование» в Токио, Япония, успешно организован семинар «Совместное научно-деловое партнерство-2024».

Семинар «Совместное научно-деловое партнерство-2024» был организован 5-6 ноября 2024 года в Токио, Япония, в рамках проекта «Высшее инженерно-технологическое образование», который реализуется в 2014-2026 годах с использованием льготного кредита японское правительство. В семинаре приняли участие более 300 представителей Международной организации JICA, Министерства образования Монголии, Министерства финансов, группы Asia seed данного проекта, более 80 японских компаний, более 30 университетов и академических учреждений.

По итогам семинара «Совместное научно-деловое партнерство-2024» между стартап-компанией «Чин Ганц» проекта «Высшее инженерное и технологическое образование» Монголии и японской компанией Tokyo-Rikosha, имеющей более чем 100-летнюю историю, был подписан меморандум о сотрудничестве

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com