Шольц и Путин поговорили по телефону впервые за два года

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели 15 ноября телефонный разговор. В последний раз лидеры двух стран общались по телефону 2 декабря 2022 года.

По информации Reuters, разговор продлился около часа.

Как сообщает правительство Германии, канцлер ФРГ призвал Путина прекратить российские военные действия в Украине и вывести с ее территории войска РФ.

Он также «призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира». По словам Шольца, Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Канцлер Германии созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским до разговора с Путиным и собирается сделать это после, добавили в правительстве.

В Кремле заявили, что в ходе разговора произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Владимир Путин, говорится в сообщении Кремля, указал, что «кризис» стал результатом агрессивной политики НАТО при игнорировании интересов РФ в сфере безопасности и «попрании прав русскоязычных жителей». Путин также заявил, что Москва открыта к возобновлению переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии.

По его словам, что о совпадении мнений Путина и Шольца «говорить не приходится», но «диалог важен».