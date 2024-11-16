Зеленский: С командой Трампа «война закончится быстрее»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Суспільнe», что с командой избранного президента США Дональда Трампа российско-украинская война завершится быстрее. Издание опубликовало фрагмент беседы с украинским лидером.

«Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно», — сказал Зеленский.

По его словам, Трамп услышал позицию Украины в ходе телефонных переговоров с Зеленским. «Против нашей позиции я ничего не слышал», — добавил украинский лидер.

На уточняющий вопрос, требовал ли Трамп от Украины участвовать в переговорах с Россией, Зеленский сообщил: «Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика «Садись и слушай» не работает».